التوسع في العلاج المنزلي ضد جائحة كورونا

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بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بجائحة كورونا 5،037 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليحافظ على مستوى 5 آلاف حالة ليومين متتاليين، إلا أن عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة ظل في مستوى ألف حالة لليوم العاشر على التوالي.قررت الحكومة الكورية تأمين حوالي 6 آلاف و900 سريرٍ إضافي حتى شهر يناير القادم وزيادةَ عدد المراكز الطبية على مستوى العيادة بـ300 مركزٍ من أجل توسيع العلاج المنزلي. وتُخطط الحكومة لرفع تطبيق جواز الحجر الصحي بدءا من المرافق ذات الخطورة المنخفضة.قالت الحكومة في تقرير حول مكافحة فيروس كورونا العام القادم إنها ستُؤَمِّن حوالي 24 ألف سرير إجمالي حتى تتمكن من التعامل مع ألف حالة من حالات الإصابة الجديدة يوميا.وقال نائب وزير الصحة والرفاهية "ليو كون هيوك" إن الحكومة ستعمل على زيادة الأسِرَّة الخاصة بالمرضى ذوي الحالات الخطيرة وشبه الخطيرة في المستشفيات الشاملة بما في ذلك المستشفيات التابعة للجامعات الوطنية من جهة، وستؤمن أكبر قدر ممكن من الأسرة الخاصة بالمرضى من خلال تفريغ المستشفيات العامة وزيادة المستشفيات المختصة وغيرها من جهة أخرى.ولكنها قررت إخضاع المرضى المصابين بالجائحة للعلاج المنزلي بشكل أساسي بحيث أوكلت حوالي 300 عيادة لرعايتهم.استعدادا للحالات الضرورية للعلاج وجها لوجه، ستخصص 70 مركزا من مراكز العلاج في العيادات الخارجية في مختلف أنحاء البلاد.وفي حالة العلاج المنزلي، سيتم تقديم دعم المعيشة بحيث سيتلقى أولئك الذين أتموا التطعيم مبلغ 200 ألف وون في الوقت الحاضر إلى 480 ألف وون لكل أسرة.وتوقعت الحكومة أن يُنهِي معظم الناس تلقى الجرعة الثالثة من اللقاح في الربع الأول من العام القادم.