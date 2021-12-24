إنهاء مشاورات كورية جنوبية أمريكية حول نص الإعلان عن نهاية الحرب

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قال "يون كون يونغ" النائب في الحزب الديمقراطي الحاكم اليوم إن حكومة الرئيس "مون جيه إين" أنهت مشاوراتٍ حول نصِّ الإعلانِ عن نهاية الحرب مع الجانب الأمريكي.وأضاف أنه يبدو أنها تُجريها الآن مع الجانب الصيني. ولكن الجانب الكوري الشمالي لا يستجيب لها.جاء ذلك في أحد برامج الراديو المحلية الذي شارك فيه صباح اليوم "يون" المعروف بقربه من الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" بحيث أكد على أنه من الصحيح تحقيق إعلان نهاية الحرب في الواقع إلا أنه يعتقد أن الحكومة الحالية يتوجب عليها أن تكرس جهودها لذلك حتى نهاية فترتها.وحول سؤال عن احتمال عدم حضور كلٍّ من الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون" والرئيس الكوري الجنوبي "مون" إلى أولمبياد بكين الشتوية حسب التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جونغ اوي يونغ" بالأمس، أشار إلى تدهور العلاقات الأمريكية والصينية للغاية، مضيفا أن هذا الوضع أثر سلبا على جهود الحكومة الكورية الجنوبية الرامية إلى تعزيز السلام مع دول الجوار الرئيسية لشبه الجزيرة الكورية بمناسبة انعقاد أولمبياد بكين. وفسر تلك التصريحات على أنها تعليقات على ذلك حسب اعتقاده.