موافقة مشروطة على دمج شركتي الخطوط الجوية الكورية وخطوط آسيان

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وافقت لجنة التجارة العادلة الكورية بشكل مؤقت على دمج الأعمال بين شركتي الخطوط الجوية الكورية وخطوط آسيانا الجوية المحلية. ومع ذلك وضعت شرطا وهو إعادة جزء من الحق في استخدام المطارات المحلية أو حقوق النقل على الطرق التي تكون فيها المنافسة مقيدة بسبب الدمج.حاليًا، تتنافس الخطوط الجوية الكورية وخطوط آسيانا الجوية على الخطوط الجوية من إنتشون إلى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية. ولكن عندما تصبح الشركتان شركة واحدة، فإنها سوف تحتكر هذه الخطوط.تقوم الشركتان والشركات التابعة لهما حاليا بتشغيل حوالي 250 خطا جويا. فقد رأت اللجنة أنه في حالة حدوث اندماجهها، فقد يتم تقييد المنافسة في كثير منها.ونظرت لجنة التجارة العادلة في كل من خطوط الركاب والبضائع كأسواق منفصلة.ووفقا لذلك رأت تحديد قيود المنافسة بشكل فردي لجميع الأسواق الـ 119، بما في ذلك الخطوط المتداخلة المحلية والخارجية. ونتيجة لذلك، اتخذت اللجنة إجراءين رئيسيين.أولاً، طلبت من الشركة المدموجة إعادة بعض "الخانات الزمنية"، وهي حقوق استخدام المطارات المحلية خلال أوقات محددة لتقليل حصتها في السوق من خلال تسليمها إلى شركات الطيران المنافسة الأخرى.بالإضافة إلى ذلك، تخطط لإعادة تسلم بعض حقوق النقل للطرق الخارجية وإعادة توزيعها على شركات الطيران المحلية الراغبة فيها.ومع ذلك، فقد أخذت اللجنة في الاعتبار أنه ليس من السهل على شركات الطيران الأخرى دخول السوق في الوقت الحالي. ولهذه الغاية قررت تقييد رفع الأسعار وحظر تخفيض الطرق خلال الفترة القليلة القادمة.ردا على ذلك، قالت الخطوط الجوية الكورية إنها ستقدم رأيها إلى لجنة التجارة العادلة بعد مراجعة محتويات كل مسار عن كثب.بالإضافة إلى ذلك، حتى بعد اكتمال الاختبار المحلي، فلن يتم الانتهاء من الدمج إلا بعد اجتياز الاختبار من قبل سلطات المنافسة في سبع دول، بما في ذلك الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والصين، واليابان.