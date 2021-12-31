الجيش يؤكد حالة إصابة جديدة بالسلالة المتحورة أوميكرون

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أكدت وحدة تابعة للقوات الجوية في "أوسان" بمقاطعة "كيونغ كي" وجود إصابة أخرى بالسلالة "أوميكرون"، ليرتفع العدد الإجمالي إلى ثلاث حالات من مجموع ثماني حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد.ووفقا لمسؤول حكومي طلب عدم الكشف عن هويته، يتم حاليا التأكد من إصابة شخص آخر بنفس السلالة الجديدة.وبذلك يصل مجموع الإصابات بالسلالة "أوميكرون" في الجيش إلى 4 حالات، بعد تأكيد الحالة المصابة في "أوسان".وقد سجل الجيش 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الخميس، من بينها 25 حالة عدوى اختراقية.وارتفع العدد المتراكم لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في القوات المسلحة إلى 3,235 إصابة، من بينها 44.4% حالات للعدوى الاختراقية بعد تلقي اللقاح الكامل.