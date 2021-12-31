الحكومة تمدد قواعد التباعد الاجتماعي المشددة لمدة أسبوعين

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قررت الحكومة تمديد العمل بقواعد التباعد الاجتماعي لمدة أسبوعين إضافيين.وأعلن رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" عن القرار خلال الاجتماع الحكومي للاستجابة لفيروس كورونا المستجد في سيول اليوم الجمعة.وبموجب القواعد الحالية يمكن تجمع 4 أشخاص بحد أقصى في جميع أنحاء البلاد، مع السماح للمطاعم والمقاهي بالعمل حتى الساعة 9 مساء فقط.وبالإضافة إلى ذلك، قال رئيس الوزراء إن الحكومة ستجعل نظام تصريح المرور إلزاميا في المتاجر ومتاجر البيع بالتجزئة التي تجتذب حشودًا كبيرة. وستظل جميع إرشادات التباعد الاجتماعي سارية حتى 16 يناير.وقد تم تشديد قيود التباعد الاجتماعي في منتصف ديسمبر وسط تصاعد عدد الحالات، حيث علقت الحكومة مرحلتها الأولى من مخطط التعايش مع الفيروس.وللمساعدة في تخفيف العبء عن الشركات الصغيرة بسبب تلك القيود، قال "كيم" إن الحكومة ستمنح خمسة ملايين وون كتعويض لحوالي 550 ألف من أصحاب الأعمال الصغيرة في الربع الأول من العام المقبل.