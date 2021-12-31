إطلاق سراح الرئيسة السابقة المعزولة بعد 4 أعوام و9 أشهر

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تم إطلاق سراح الرئيسة السابقة "بارك كون هيه" رسميا من السجن في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، بعد أن ظلت وراء القضبان لأكثر من أربع سنوات.وتم تنفيذ إجراءات الإفراج عن "بارك" في مستشفى في سيول، حيث كانت تتلقى العلاج، في حوالي الساعة 12 صباح اليوم الجمعة، عندما دخل العفو الرئاسي الخاص بها في حيز التنفيذ.وعلى الرغم من الإفراج عنها، ستبقى "بارك" في المستشفى حتى أوائل فبراير لمواصلة العلاج. وقد نُقلت إلى المستشفى في 22 نوفمبر وكان من المقرر أن تتلقى العلاج لمدة شهر تقريبًا، لكن الأطباء أوصوا لاحقًا ببقائها لمدة ستة أسابيع على الأقل.وقال "يو يونغ ها"، محامي "بارك"، إن الرئيسة السابقة لن تصدر رسالة بشأن إطلاق سراحها.يُذكر أن "بارك" قضت 4 سنوات و9 أشهر من عقوبة السجن لمدة 22 عاما، بعد إدانتها بإساءة استخدام السلطة والرشوة والاختلاس.