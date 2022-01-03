كوريا الثانية عالميا في طلبات بناء السفن في عام 2021

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احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الثانية في الترتيب العالمي لطلبات بناء السفن خلال العام الماضي، حيث خسرت مكانتها الأولى أمام الصين.ووفقا لبيانات مبدئية أجرتها شركة بحوث السوق العالمية لبناء السفن "كلاركسون"، أمس الأحد، بلغ حجم طلبات بناء السفن في عام 2021 في جميع أنحاء العالم 73 مليونا و450 ألف طن مكافئ، لعدد ألف و846 سفينة.واحتلت الصين المرتبة الأولى بمقدار 22,8 مليون طن مكافئ، وبنسبة 50 في المائة من إجمالي عدد الطلبات العالمية. وجاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الثانية، حيث فازت بطلبيات بلغ حجمها 17,35 مليون طن مكافئ لـ403 سفن، بنسبة 38% من إجمالي عدد طلبيات بناء السفن العالمية.وقالت "كلاركسون" إن هذه البيانات قد تتغير بشكل طفيف بعد تضمين الطلبيات التي تمت حتى نهاية العام، ولكن من غير المرجح أن تتغير التصنيفات بسبب الفجوة الكبيرة بين الصين وكوريا.وكانت كوريا الجنوبية قد احتفظت بالمركز الأول لمدة ثلاث سنوات متتالية منذ عام 2018. ويعزى الانخفاض في العام الماضي إلى حقيقة أن شركات بناء السفن في كوريا الجنوبية قد قبلت بشكل انتقائي الطلبات الخاصة بالسفن ذات القيمة المضافة العالية وأن 64 بالمائة من الطلبيات تم توقيعها في النصف الأول من العام الماضي، على الرغم من أن صناعة بناء السفن عادة ما تشهد تركيزا في الطلبيات خلال النصف الثاني.