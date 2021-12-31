كوريا الشمالية والصين تتفقان على استئناف التجارة البرية في يناير

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اتفقت كوريا الشمالية والصين على استئناف التجارة البرية في يناير الجاري، والتي كان قد تم تعليقها منذ خريف عام 2020 بسبب جائحة كورونا.وقال تقرير نشرته صحيفة "يوميوري شيمبون" اليومية اليابانية نقلا عن مسؤول ذي صلة بالتجارة بين بكين وبيونغ يانغ أول من أمس السبت إن حكومة كوريا الشمالية أصدرت أمرا للاستعدادات لاستئناف التجارة البرية مع الصين خلال هذا الشهر.وأضاف المسؤول أن ذلك الأمر صدر تنفيذا لاتفاق بين البلدين، موضحا أنه سيتم إرسال منتجات ألبان وأدوية عبر خطوط السكك الحديدية التي تربط بين مدينة "داندونغ" في مقاطعة "لياونينغ" الصينية بمدينة "شين وي جو" الكورية الشمالية القريبة من الحدود مع الصين.ونقلت الصحيفة أيضا عن عدة مسؤولين قولهم إن البلدين اتفقا على استئناف التجارة في نوفمبر، لكن تنفيذ الاتفاق تأخر بسبب الخلافات بشأن إجراءات التخليص الجمركي.