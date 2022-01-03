ارتفاع تكاليف تناول الطعام في الخارج إلى أعلى مستوى له منذ 10 سنوات في ديسمبر

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ارتفعت تكاليف تناول الطعام في كوريا خارج المنازل بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد في شهر ديسمبر الماضي.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية أمس الأحد، زادت مشتريات الطعام خارج المنازل وفي المطاعم بنسبة 4,8% في ديسمبر مقارنة بالعام الأسبق. ويمثل ذلك أكبر نمو منذ عشر سنوات وثلاثة أشهر، أي منذ شهر سبتمبر من عام 2011.وأشار التقرير إلى أن أسعار اللحم البقري في المطاعم قد زاد خلال الشهر الماضي بنسبة 10%، بينما زاد سعر حساء ضلوع البقر "كالبي تانغ" بنسبة 7,5%، وزادت أسعار لفائف الأرز "كيم باب" بنسبة 6,6% والمعكرونة الفورية "راميون" بنسبة 5,5%، وهما من الأطعمة الشهيرة غير المكلفة تقليديا.ومن بين 39 مادة غذائية في المطاعم، ظل سعر القهوة فقط دون تغيير في ديسمبر.وبالنسبة لعام 2021 بأكمله، نما سعر تناول الطعام خارج المنازل في كوريا بنسبة 2,8% على أساس سنوي، وهي أكبر زيادة منذ عام 2018، عندما ارتفع بنسبة 3%.