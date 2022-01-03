كوريا تبقى تحت نظام التباعد الاجتماعي المشدد لأسبوعين إضافيين

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ستظل كوريا الجنوبية خاضعة لقواعد التباعد الاجتماعي المشددة الحالية لمدة أسبوعين آخرين بدءا من اليوم الاثنين، مع إجراء بعض التعديلات.وبموجب القواعد الحالية، والتي كان من المقرر أن تنتهي أمس الأحد، يمكن لما يصل إلى أربعة أشخاص الاجتماع في اجتماعات خاصة على مستوى البلاد بغض النظر عن حالة التطعيم. ويجب إغلاق المطاعم والمقاهي وغرف الكاريوكي والمرافق الرياضية الداخلية ومؤسسات الحياة الليلية في الساعة 9 مساء، بينما يُسمح لمحلات الفيديو والكازينوهات ومقاهي الإنترنت بالعمل حتى الساعة 10 مساء. وقد تم حظر دور السينما وقاعات الحفلات الموسيقية سابقا من العمل بعد الساعة 10 مساء، ولكن سيتم السماح لها الآن بالبقاء مفتوحة حتى الساعة 12 صباحا، طالما أنها لا تقبل عملاء جدد بعد الساعة 9 مساء.واعتبارا من اليوم الاثنين أيضا سيتوجب على الأشخاص الذين يدخلون المتاجر الكبرى ومحلات البيع بالتجزئة ومحلات التخفيضات الكبرى التي تزيد مساحتها عن ثلاثة آلاف متر مربع، إظهار سجل التطعيم أو نتيجة اختبار "بي سي آر" سلبية.وسوف يتم تطبيق هذه القواعد بالكامل اعتبارا من يوم الاثنين القادم بعد فترة سماح مدتها أسبوع واحد.