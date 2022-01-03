المحلية أكثر من 1000 دعوى قضائية ضد نظام تصريح اللقاح في كوريا

رفع أكثر من ألف شخص في كوريا الجنوبية دعوى جماعية ضد الحكومة للمطالبة بإلغاء نظام تصريح اللقاح.

وقالت مصادر مطلعة إن ألفا و23 مواطنا كوريا رفعوا دعوى يوم الجمعة الماضي إلى محكمة سيول الإدارية ضد وزير الصحة "كوان دوك تشول"، ومفوضة وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها "جونغ أون كيونغ"، كما قدم المدعون أمرا قضائيا منفصلا للتعليق المؤقت للك النظام.

وزعم المدعون أن الحكومة تجبر الناس على الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والتي لم تخضع لاختبارات سريرية كافية من خلال فرض قيود على الأشخاص غير المطعمين في استخدامهم للمرافق العامة، مثل المطاعم والمقاهي.

ويذكر أنه بموجب أمر إداري، يطلب نظام تصريح اللقاح من الأشخاص تقديم دليل على تلقي التطعيم أو نتائج اختبار "بي سي آر" سلبية صدرت في غضون 48 ساعة قبل دخولهم للمرافق متعددة الاستخدامات.







