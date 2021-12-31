الحكومة الكورية تنفق 6.4 تريليون وون في مشروعات البحث والتطوير في عام 2022

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تخطط الحكومة الكورية لإنفاق حوالي 6 مليارات دولار هذا العام في مشروعات البحث والتطوير، وزيادة الدعم لتطوير تكنولوجيا للحياد الكربوني والصواريخ الفضائية.وكشفت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن هذه الميزانية يوم أمس الأحد في خطتها الشاملة لعام 2022 لمشروعات البحث والتطوير في مجال العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وخصصت الوزارة ما مجموعه ستة تريليونات و420 مليار وون لمشروعات البحث والتطوير لهذا العام، بزيادة أكثر من 600 مليار وون، أي بنسبة 11,6% مقارنة بالعام السابق. وخصصت الوزارة حوالي خمسة تريليونات وون لتكنولوجيا العلوم وتريليون و470 مليار وون لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.وتضمنت الميزانية أيضا تنفيذ خطة الحكومة لضخ 28 تريليون وون لتأمين التكنولوجيا الرئيسية لتحقيق الحياد الكربوني وتوسيع الدعم للمناطق الواعدة لتعزيز النمو. كما ستنفق الوزارة 172,7 مليار وون لتطوير صواريخ فضائية وإطلاق صاروخ فضائي خاص بها، وخصصت أيضا أكثر من 2 تريليون وون للبحوث الأساسية، بزيادة نسبتها 11,8% مقارنة بالعام السابق.