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الاقتصادية

مرشحو الرئاسة يسعون لجذب الناخبين بتعهدات متنوعة

Write: 2022-01-03 11:16:37

مرشحو الرئاسة يسعون لجذب الناخبين بتعهدات متنوعة

Photo : YONHAP News

واصل المرشحون الرئاسيون من الأحزاب المتنافسة حملاتهم الانتخابية خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث كشفوا عن تعهدات انتخابية لجذب الناخبين الشباب وأصحاب الأعمال الصغيرة.
وقال "لي جيه ميونغ" مرشح الحزب الديمقراطي الحاكم في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم أمس الأحد إنه سيزيد بشكل حاد من دعم الأشخاص الذين يعيشون في مساكن بالإيجار الشهري ويقلل أعباء هذه النفقات على الشباب. وعلى وجه الخصوص، تعهد "لي" بتقديم خصم ضريبي بأثر رجعي للإيجار الشهري، مما سيسمح للناس بالحصول على خصم من الإيجار الذي تم دفعه قبل خمس سنوات.
وخلال يوم أمس الأحد أيضا، كشف "يون صوك يول" مشرح حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي عن تعهد يقضي "برسوم إيجار بنصف السعر" للشركات الصغيرة. وقال "يون" إن الحكومة ستقدم أولا قروضا لأصحاب الأعمال الصغيرة والشركات المملوكة ذاتيا، وإذا تم استخدام القروض لرسوم الإيجار وفواتير الخدمات، فسوف تدفع الحكومة 50 بالمائة من ذلك المبلغ.



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