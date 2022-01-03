كوريا تسجل إصابات بفيروس كورونا أقل من 4 آلاف لليوم الثاني

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ظل عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية في مستوى يقل عن 4 آلاف حالة يوم أمس الأحد لليوم الثاني على التوالي، لكن عدد الحالات الحرجة ظل أيضا في مستوى يزيد عن ألف حالة لمدة أسبوعين.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الإثنين إنه تم الإبلاغ عن ثلاثة آلاف و129 إصابة جديدة طوال يوم أمس. وقد انخفضت الحصيلة اليومية بأكثر من ألف مقارنة بالأسبوع الماضي نتيجة لتشديد إجراءات التباعد الاجتماعي. ومع ذلك، ظل عدد المرضى ذوي الحالات الحرجة في مستوى يزيد عن ألف حالة، حيث بلغ بالأمس ألفا و15 حالة. وقد ظل الرقم فوق مستوى ألف لليوم الرابع عشر على التوالي، أمس الأحد.ومن ناحية أخرى، توفي 36 شخصا أمس آخر بسبب الإصابة بالفيروس، مما رفع من إجمالي عدد الوفيات المتراكم إلى خمسة آلاف و730 حالة وفاة، وبلغ معدل الوفيات 0,89%. وبالإضافة إلى ذلك، زاد عدد حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون بمقدار 111 ليصبح المجموع ألفا و318 إصابة.