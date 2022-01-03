المتوسط اليومي لحالات كورونا في الولايات المتحدة يناهز 400 ألف

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اقترب متوسط عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة من 400 ألف حالة وسط الانتشار السريع للمتحور أوميكرون.وقال تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست أمس الأحد إن متوسط عدد الحالات اليومية الجديدة خلال فترة سبعة أيام قد بلغ 396 ألفا و490 حالة، بزيادة تصل إلى الضعف مقارنة بالأسبوع الماضي.كما قال تقرير آخر نشرته صحيفة نيويورك تايمز إنه حتى يوم السبت، بلغ المعدل اليومي للإصابات الجديدة في الولايات المتحدة خلال فترة الـ14 يوما الماضية 386 ألفا و920 حالة، مع متوسط عدد وفيات يومي يبلغ ألفا و240 حالة وفاة خلال هذه الفترة.ووفقا لإحصاءات أجرتها جامعة "جونز هوبكنز" ونشرتها أمس الأحد، ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من 55 مليونا، وتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس على مستوى البلاد 825 ألفا.وقال كبير مستشاري مكافحة الأوبئة في الولايات المتحدة "أنتوني فاوتشي" في تصريحات أدلى بها أمس إن الولايات المتحدة تشهد زيادة رأسية تقريبا في عدد الحالات، حيث يجتاح المتحور أوميكرون البلاد، ووصف ارتفاع معدل الإصابات بأنه "أمر غير مسبوق حقا".