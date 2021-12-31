شخص مجهول يعبر الحدود إلى كوريا الشمالية

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عبر شخص مجهول الهوية - يُفترض أنه مواطن كوري جنوبي - الحدود الشرقية بين الكوريتين إلى كوريا الشمالية ليلة السبت الماضي.وقد اتضح أن السلطات العسكرية الكورية الجنوبية لم تعلم بعبور ذلك الشخص الحدود إلى كوريا الشمالية لما يقرب من 3 ساعات.وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أمس الأحد إن جهازالمراقبة الحرارية رصد شخصا مجهول الهوية في الجبهة الشرقية للمنطقة منزوعة السلاح في الساعة التاسعة و20 دقيقة مساء يوم السبت الماضي.وأضافت أن القوات تم إرسالها للقبض على الشخص، لكنها لم تتمكن من العثور عليه، حيث أكدت أنه عبر خط ترسيم الحدود العسكرية إلى كوريا الشمالية في حوالي الساعة العاشرة و40 دقيقة مساء.ولم يتم حتى الآن الكشف عن هوية الشخص، ويفترض الجيش الكوري الجنوبي أن هذا المنشق هو مواطن كوري جنوبي، ويقوم الجيش بإجراء تحقيقات إضافية مع الوكالات ذات الصلة للتعرف على هويته.ولم يتأكد ما إذا كان المنشق على قيد الحياة.وقالت هيئة الأركان المشتركة إنها بعثت برسالة إلى كوريا الشمالية عبر الخط العسكري الساخن صباح أمس الأحد للتعرف على سلامته، لكن كوريا الشمالية لم ترد حتى الآن على تلك الرسالة.