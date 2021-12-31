صادرات كوريا الجنوبية تسجل أعلى مستوياتها في العام الماضي

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شهدت صادرات كوريا الجنوبية في العام الماضي زيادةً لأكثر من 25% مقارنة بالعام الأسبق، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها على الإطلاق.ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة أمس الأحد، بلغ حجم صادرات كوريا الجنوبية في العام الماضي 644 مليارا و540 مليون دولار، بزيادة نسبتها 25.8% مقارنة بالعام الأسبق.وكان الرقم الأعلى للصادرات الكورية هو 604.9 مليار دولار، والذي تم تسجيله في عام 2018.أما حجم الواردات الكورية في العام الماضي فبلغ 615 مليارا و50 مليون دولار، بزيادة قدرها 31.5% مقارنة بالعام الأسبق.بهذا، بلغ حجم التجارة الكورية تريليونا و259.6 مليار دولار في العام الماضي، واحتلت كوريا الجنوبية المرتبة الثامنة في العالم من حيث حجم التجارة، بعد أن كانت قد احتلت المرتبة التاسعة لـ 8 سنوات متتالية.وأشار التقرير إلى أن جميع المنتجات التصديرية الرئيسية الـخمسة عشر لكوريا الجنوبية شهدت زيادة أكثر من 10% في حجم صادراتها في العام الماضي، وتعد هذه هي المرة الأولى التي حققت فيها جميع المنتجات الرئيسية الخمسة عشر زيادة في حجم صادراتها منذ عام 2000.وتعد أشباه الموصلات والمنتجات البتروكيميائية أكثر المنتجات الكورية من حيث حجم الصادرات.وقال التقرير إن حجم الصادرات الكورية في شهر ديسمبر من العام الماضي بلغ 60 مليارا و740 مليون دولار، بزيادةٍ نسبتُها 18.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق، بينما بلغ حجم الواردات 61 مليارا و320 مليون دولار، بزيادة قدرها 37.4%.