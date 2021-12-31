كيم جونغ أون يزور ضريح جده ووالده في أول نشاط علني له في العام الجديد

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قام الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" يوم السبت الماضي بزيارة لقصر الشمس "كوم سو سان" في أول نشاط علني له في العام الجديد.وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أمس الأحد أن الزعيم "كيم" زار ضريح جده "كيم إيل سونغ" وضريح والده "كيم جونغ إيل" الراحلين في قصر الشمس بمناسبة بداية العام الجديد برفقة عدد من كبار مسؤولي حزب العمال الحاكم والجيش، بمن فيهم أعضاء اللجنة السياسية للحزب "تشيه ريونغ هيه"، و"جو يونغ وان"، و"كيم دونغ هون"، و"بارك جونغ تشون"، بالإضافة إلى "كيم يو جونغ" شقيقةِ الزعيم "كيم".الجدير بالذكر أن الزعيم "كيم جونغ أون" منذ توليه السلطة، يقوم بزيارةٍ لقصر الشمس في اليوم الأول من كل عام جديد منذ عام 2013 باستثناء عام 2018.وكانت "لي سول جو" زوجة الزعيم "كيم" قد رافقت "كيم" في زيارته للقصر عام 2017.