الرئيس الكوري مون يلقى خطابا بمناسبة العام الجديد

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أعرب الرئيس الكوري "مون جيه إين" عن أمله في أن تكون الانتخابات الرئاسية هذا العام فرصة لتحقيق الأمل والوحدة، بدلا من العداء والكراهية والانقسام.وقال الرئيس "مون" في خطاب ألقاه اليوم الاثنين بمناسبة العام الجديد إنه سيبذل جهودا لتقديم دعم وتعويضات مالية بشكل كاف وسريع لأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يعانون من الخسائر الناجمة عن إجراءات التباعد الاجتماعي.كما أعرب "مون" عن أمله في أن تكون الانتخابات الرئاسية القادمة ميدانا لمهرجان الديمقراطية الذي تقام فيه منافسة شرسة على حياة الناس ومستقبل البلاد، وشجع الرئيس الناخبين للمشاركة في الإدلاء بأصواتهم.وشدد على أنه سيضع الاستئناف الكامل لحياة الشعب الطبيعية في أولويات مهامه التي سينفذها خلال الفترة المتبقية من رئاسته، قائلا إن التعافي في الحياة الطبيعية ستكون انطلاقة جديدة للتعافي الكامل.وتعهد الرئيس "مون" ببذل قصارى جهده لتقديم تعويضات مالية في أسرع وقت لأصحاب الأعمال الصغيرة وغيرهم من الذين يتعرضون لخسائر بسب إجراءات التباعد الاجتماعي.وفيما يخص قضية العقارات، أكد "مون" أنه سيبذل جهودا لتحقيق الاستقرار في أسعار العقارات، والإسراع في توفير المساكن.وقد قيَّم العلاقات الحالية بين الكوريتين على أنها في حالة غير مكتملة، وشدد على أنه لن يتوقف عن بذل جهوده لتحقيق الإعلان عن انتهاء الحرب في شبه الجزيرة الكورية، وإنشاء نظام للسلام المستدام فيها.