رفع دعوى قضائية إدارية جماعية للمطالبة بإلغاء نظام تصاريح التلقيح

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رفع أكثر من ألف من المواطنين الكوريين دعوى قضائية إدارية جماعية طالبوا فيها الحكومة بإلغاء نظام تصاريح التلقيح الذي يقضى بتلقى 3 جرعات من لقاح كورونا لاستخدام المرافق متعددة الاستخدامات.وقام 1023 مواطنا، من بينهم الدكتور "جو دو هيونغ" الأستاذ بكلية الطب بجامعة يونغ نام، برفع هذه الدعوى يوم الجمعة الماضي ضد كلٍ من وزير الصحة والرفاهية "كوان دوك تشول"، ورئيسةِ الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "جونغ أون كيونغ"، وطالبوا فيها بإلغاء القرار الإداري الخاص بتطبيق نظام تصاريح التلقيح.كما رفعوا دعوى أخرى طالبوا فيها بالتوقف المؤقت عن تطبيق نظام تصاريح التلقيح.وقالوا في الدعوى إن الحكومة تجبر الشعب على تلقى لقاحات كورونا التي لم تخضع للتجارب السريرية بشكل صحيح من خلال فرض قيود على غير الحاصلين على اللقاح في استخدام المرافق متعددة الاستخدامات.ودعوا الحكومة إلى منح حرية التحركات للذين لا تظهر عليهم أعراض كورونا أو يخضعون لأعراض خفيفة، لتشكيل مناعة جماعية طبيعية، بدلا من فرض قيود مفرطة على المواطنين.