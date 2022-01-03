وزارة الدفاع ترجح أن الشخص الهارب عبر الحدود أحد المنشقين الكوريين الشماليين في عام 2020

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أوشكت وزارة الدفاع على التأكد من أن الشخص الذي عبر الحدود إلى كوريا الشمالية يوم السبت هو رجل كور شمالي انشق إلى كوريا الجنوبية قبل نحو عام.وقال مسؤول بالوزارة اليوم الاثنين إنه يُفترض أن الرجل الذي عبر الحدود إلى الشمال أحد المنشقين الكوريين الشماليين في أوائل الثلاثينات من عمره، وكان قد عبر خط ترسيم الحدود العسكرية في "كوسونغ" بمقاطعة "كانغ وون" في نوفمبر عام 2020.وقال المسؤول إن الشخص الذي رصدته الكاميرات الأمنية في المنطقة الحدودية يشبه في ملامحه ذلك المنشق الذي وصل إلى الجنوب قبل عام.وقال المسؤول إن الكاميرات التي رصدت عبور الرجل إلى الشمال يوم السبت أظهرت أربعة أفراد شمال الحدود، من بينهم ذلك الرجل الهارب، مضيفا أنه يجري حاليا فحص التفاصيلوقال المسؤول إن الوزارة لا تشتبه في وجود أي أنشطة متعلقة بالشيوعية في هذا الحادث، وأن بيونغ يانغ أخطرت سيول بأنها تلقت الإخطار العسكري الذي أرسلته كوريا الجنوبية يوم الأحد بشأن الحادث.