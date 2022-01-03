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السياسية

وزارة الدفاع ترجح أن الشخص الهارب عبر الحدود أحد المنشقين الكوريين الشماليين في عام 2020

Write: 2022-01-03 17:05:24

وزارة الدفاع ترجح أن الشخص الهارب عبر الحدود أحد المنشقين الكوريين الشماليين في عام 2020

Photo : YONHAP News

أوشكت وزارة الدفاع على التأكد من أن الشخص الذي عبر الحدود إلى كوريا الشمالية يوم السبت هو رجل كور شمالي انشق إلى كوريا الجنوبية قبل نحو عام.

وقال مسؤول بالوزارة اليوم الاثنين إنه يُفترض أن الرجل الذي عبر الحدود إلى الشمال أحد المنشقين الكوريين الشماليين في أوائل الثلاثينات من عمره، وكان قد عبر خط ترسيم الحدود العسكرية في "كوسونغ" بمقاطعة "كانغ وون" في نوفمبر عام 2020.

وقال المسؤول إن الشخص الذي رصدته الكاميرات الأمنية في المنطقة الحدودية يشبه في ملامحه ذلك المنشق الذي وصل إلى الجنوب قبل عام.

وقال المسؤول إن الكاميرات التي رصدت عبور الرجل إلى الشمال يوم السبت أظهرت أربعة أفراد شمال الحدود، من بينهم ذلك الرجل الهارب، مضيفا أنه يجري حاليا فحص التفاصيل

وقال المسؤول إن الوزارة لا تشتبه في وجود أي أنشطة متعلقة بالشيوعية في هذا الحادث، وأن بيونغ يانغ أخطرت سيول بأنها تلقت الإخطار العسكري الذي أرسلته كوريا الجنوبية يوم الأحد بشأن الحادث.
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