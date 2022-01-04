مرشح حزب الشعب يقول إنه سيقود نقل السلطة لتغيير السياسات البالية

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دعا المرشح الرئاسي لحزب الشعب المعارض "آن تشول سو" إلى نقل السلطة من أجل تحقيق ما أسماه بـ"تغيير السياسات البالية تماما".وقال "آن" خلال ترؤسه أول اجتماع للجنة الانتخابية للحزب المعارض الصغير في العام الجديد، إنه سوف يسير بخطى حثيثة لجعل كوريا أفضل، مع التركيز أكثر على الناس، وأنه لن يتأثر بالارتفاع والهبوط في معدلات التأييد. وأضاف أن الوضع السياسي الحالي غير قادر على فهم اتجاهات العصر، مشيرا إلى أن الجمهور شهد عجز إدارة "مون جيه إين" وعدم كفاءتها وأكاذيبها ونفاقها على مدى السنوات الأربع والنصف الماضية.كما أشار "آن" إلى أن المعسكر الحاكم تحدث عن الإصلاح لكنه تهرب من الإصلاح الحقيقي، وصرخ ضد الفساد ولكن تبين أنه هو نفسه فاسد. وأضاف أنه إذا فاز أي من مرشحي الحزبين السياسيين الرئيسيين في الانتخابات، فقد يكون هناك المزيد من عدم الكفاءة والمغالطات.ويقول المراقبون إن هذه التصريحات تدل على عزمه على مواصلة السباق الرئاسي بمفرده ورفض المبادرات التي قدمها الحزبان الرئيسيان من أجل التحالف أو الاندماج معه.وقد حقق "آن" ارتفاعا ملحوظا في التأييد الشعبي في استطلاعات الرأي الأخيرة، حيث تضاعفت معدلات تأييده لتصل إلى حوالي 10%.