مرشحة حزب العدالة تتعهد بإصلاحات لتعزيز سلطات البرلمان

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كشفت المرشحة الرئاسية عن حزب العدالة المعارض "شيم سانغ جونغ" عن حزمة من تعهدات الإصلاح السياسي التي تهدف إلى إنهاء ما أسمته بـ"حقبة الرئاسة الفائقة".وفي حدث صحفي أدلت به أمس الاثنين، قالت "شيم" إن نظام الحكم في كوريا يجب أن ينتقل من المكتب الرئاسي إلى البرلمان، وأضافت أنها إذا أصبحت رئيسة، فسوف تقوم بتعزيز السلطات الجوهرية للبرلمان بحيث لا تكون تابعة للسلطة التنفيذية.ومن بين المقترحات التي طرحتها أيضا منح البرلمان الحق في التوصية برئيس للوزراء، وإلغاء حق الحكومة طرح مشروعات للقوانين، مع منح حقوق إعداد الميزانيات وإجراء عمليات التدقيق لنواب البرلمان. وقالت "شيم" إنه ينبغي أيضا الاستغناء عن كبار المساعدين الرئاسيين، ووصفتهم بأنهم "حكومة ظل".كما اقترحت الزعيمة السابقة لحزب العدالة إجراء انتخابات إعادة في الانتخابات الرئاسية، وقالت إنه إذا لم يكن الأمر قائما على ائتلاف متعدد الأحزاب، فإن الحكومة الموحدة ستكون تكرارا للحكومات في الماضي.