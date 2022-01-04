رئيس الوزراء يقول إن منح 4 مدن حكما ذاتيا يستهدف تحمل مسؤولية أكبر

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طالب رئيس الوزراء الكوري "كيم بو كيوم" بأن يكون قرار منح كل من "سو وان" و"غو يانغ" و"يونغ إين" و"تشانغ وان" صفة "المدن الخاصة الجديدة"، فرصة لتولي المزيد من المسؤوليات التي تتناسب مع وضعها الذي تم ترقيته في سعيها نحو الحكم الذاتي واللامركزية.وفي رسالة بالفيديو يوم أمس الاثنين خلال حدث أقيم احتفالا بتغيير وضعية البلديات الأربع، قال كيم إنه لا ينبغي النظر إلى الوضع الخاص على أنه معاملة تفضيلية، لكنه "شعور أكبر بالمسؤولية لتحقيق قيم التعايش والشمول".وأوضح أن هذه المدن الأربع ترمز إلى الحكم الذاتي واللامركزية، وتعهد بمنحها حقوقها المستحقة وفقا للوضع الجديد بمجرد الانتهاء من المراجعات والمداولات القانونية.ويذكر أنه يتم منح صفة "مدينة خاصة جديدة" للمدينة التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة، وتشمل حقوقها المستقلة كلا من إصدار تصاريح للبناء، وإصدار كوبونات للعملة المحلية، وتعزيز الصناعات الإقليمية، وإدارة حركة المرور العامة.