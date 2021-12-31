مرشح المعارضة يعتذر عن انخفاض معدلات تأييده

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اعتذر المرشح الرئاسي لحزب "قوة الشعب" المعارض الكبير "يون صوك يول" عن الانخفاض الأخير في معدلات تأييده.وقال يون للصحفيين أمس الاثنين في تصريحات أدلى بها في مقر الحزب، إن الكثير من الناس قلقون بشأن الانتخابات بدعوى عدم كفاءته، وقدم اعتذارا عميقا.وأضاف أنه يفكر بجدية في إجراء إصلاح شامل للجنة الانتخابية، وجَمْع آراء الكثير من الناس في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه لم يتبق الكثير من الوقت حتى موعد الانتخابات، وأكد على أنه سوف يتوصل إلى نتيجة بشأن الإصلاحات قريبا، ويبدأ حملته الانتخابية من جديد.وجاءت هذه التصريحات بعد استقالة جميع كبار الأعضاء في لجنة الحملة الانتخابية في وقت سابق من يوم أمس الاثنين وسط استمرار الانقسام الداخلي وتراجع معدلات التأييد.وعندما سُئل عما إذا كان سيقبل الاستقالة الجماعية، رفض يون الإدلاء بتعليق مباشر، وقال فقط إن الأمر لن يستغرق وقتا طويلا.