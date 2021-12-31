الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

مرشح المعارضة يعتذر عن انخفاض معدلات تأييده

Write: 2022-01-04 10:14:31Update: 2022-01-04 10:19:39

مرشح المعارضة يعتذر عن انخفاض معدلات تأييده

Photo : YONHAP News

اعتذر المرشح الرئاسي لحزب "قوة الشعب" المعارض الكبير "يون صوك يول" عن الانخفاض الأخير في معدلات تأييده.
وقال يون للصحفيين أمس الاثنين في تصريحات أدلى بها في مقر الحزب، إن الكثير من الناس قلقون بشأن الانتخابات بدعوى عدم كفاءته، وقدم اعتذارا عميقا.
وأضاف أنه يفكر بجدية في إجراء إصلاح شامل للجنة الانتخابية، وجَمْع آراء الكثير من الناس في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه لم يتبق الكثير من الوقت حتى موعد الانتخابات، وأكد على أنه سوف يتوصل إلى نتيجة بشأن الإصلاحات قريبا، ويبدأ حملته الانتخابية من جديد.
وجاءت هذه التصريحات بعد استقالة جميع كبار الأعضاء في لجنة الحملة الانتخابية في وقت سابق من يوم أمس الاثنين وسط استمرار الانقسام الداخلي وتراجع معدلات التأييد.
وعندما سُئل عما إذا كان سيقبل الاستقالة الجماعية، رفض يون الإدلاء بتعليق مباشر، وقال فقط إن الأمر لن يستغرق وقتا طويلا.



قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;