توقعات بانخفاض عدد السياح الأجانب في كوريا إلى أقل من مليون لأول مرة

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من المتوقع أن يسجل عدد السائحين الذين زاروا كوريا الجنوبية من الخارج خلال العام الماضي أقل من مليون سائح بسبب جائحة كورونا التي طال أمدها.ووفقا لتقرير صادر عن منظمة السياحة الكورية اليوم الثلاثاء، زار 877 ألف سائح كوريا الجنوبية في الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الماضي، بانخفاض نسبته 64,3% مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق.وبالنظر إلى أن عدد السياح في شهر نوفمبر من العام الماضي قد وصل إلى 94 ألفا فقط، فمن المؤكد أن إجمالي عدد السياح لعام 2021 بأكمله لن يصل إلى مليون.وسوف تكون هذه هي المرة الأولى التي يقل فيها عدد السياح الزائرين لكوريا الجنوبية عن مستوى مليون زائر منذ 1984، عندما بدأت الحكومة الكورية في تجميع البيانات ذات الصلة. ويُعزى ذلك الانخفاض إلى استمرار إغلاق الحدود في العديد من دول العالم بسبب جائحة كورونا.