مرشح الحزب الحاكم يقول إن أسعار المساكن وصلت لذروتها

Photo : YONHAP News

قال المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي الحاكم "لي جيه ميونغ" إنه من المحتمل جدا أن تكون أسعار المساكن تمر عبر الذروة، محذرا من احتمال حدوث انخفاض.وقدم "لي" هذا التقييم يوم أمس الاثنين في مقابلة مع قناة "كي بي إس"، حيث أوضح أن أسعار المساكن في الضواحي تنخفض بالفعل بالتوازي مع قيام البنك المركزي بسحب السيولة ورفع أسعار الفائدة، متوقعا استقرار سوق العقارات. وأضاف أنه حان الوقت الآن لدراسة سبل منع حدوث انخفاض مفرط في الأسعار.وفيما يتعلق بالأسباب الكامنة وراء فشل إدارة "مون جيه إين" في السياسة العقارية، أشار "لي" إلى الاختلافات في التقييم بين السوق والسلطات، وقال إنه سيحترم السوق ويزيد من حجم المعروض من العقارات.