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السياسية

واشنطن ترفض احتمال تأجيل التدريبات العسكرية مع سيول في شهر مارس

Write: 2022-01-04 10:16:24

واشنطن ترفض احتمال تأجيل التدريبات العسكرية مع سيول في شهر مارس

Photo : YONHAP News

رفضت وزارة الدفاع الأمريكية إمكانية تأجيل التدريبات العسكرية المشتركة المزمعة مع كوريا الجنوبية، وذلك لتعزيز الحوار مع كوريا الشمالية.
وأصدر متحدث باسم البنتاغون هذا الموقف اليوم الثلاثاء في مقابلة مع راديو آسيا الحرة، عندما سئل عن التدريبات العسكرية المشتركة للبلدين الحليفين المقرر إجراؤها في مارس القادم، حيث قال المتحدث الرسمي إنه لا يوجد تغيير في جدول التدريبات الذي تمت مناقشته في الاجتماع الاستشاري الأمني الأخير بين وزيريْ دفاع البلدين في نوفمبر من العام الماضي، حيث اتفقا على إجراء تدريبات عسكرية مشتركة في الربيع والخريف من هذا العام.
كما اتفق الجانبان على إجراء تقييم للقدرة التشغيلية الكاملة لقيادة القوات المشتركة في المستقبل خلال التدريبات العسكرية المشتركة بينهما في الخريف القادم.



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