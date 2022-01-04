انخفاض معاملات الإسكان في كوريا بأكثر من 40% في نوفمبر

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شهدت كوريا الجنوبية انخفاضا حادا في مبيعات المنازل في شهر نوفمبر الماضي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة ولوائح القروض.وأوضح تقرير صادر عن وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل اليوم الثلاثاء أن معاملات الإسكان وصلت إلى حوالي 67 ألفا في شهر نوفمبر، بانخفاض نسبته 42.5 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. وبالمقارنة مع شهر أكتوبر، انخفض الرقم بنسبة 10,8%.وأضاف التقرير أن مبيعات المنازل ظلت تنخفض بشكل مستمر من 102 ألف في مارس من العام الماضي إلى 82 ألفا في سبتمبر، ثم 75 ألفا في أكتوبر.وحسب المناطق، شهدت منطقة سيول والمناطق المحيطة بها انخفاضا سنويا بنسبة 35,9% خلال الفترة المذكورة، في حين سجلت المناطق خارج منطقة العاصمة الكبرى انخفاضا بنسبة 46,1%.