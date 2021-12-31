الولايات المتحدة تسمح بجرعات إضافية من لقاح فايزر للأطفال

قررت السلطالت الصحية المسؤولة في الولايات المتحدة السماح بجرعات معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من إنتاج شركة فايزر لتشمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما.
ووفقا لموقعها على الإنترنت، قالت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أمس الاثنين إنها وافقت على استخدام جرعة إضافية من لقاح فايزر لهذه الفئة العمرية، وهو ما يعد توسعا من السماح بتلك الجرعات لمن تزيد أعمارهم عن 16 عاما.
وأوضحت هيئة الغذاء والدواء في بيان أنها اختصرت الفترة الزمنية بين الانتهاء من التطعيم الأولي بلقاح فايزر والجرعة المنشطة إلى خمسة أشهر على الأقل بدلا من ستة.
وسوف تصبح توصيات هيئة الغذاء والدواء الأمريكية نافذة المفعول بعد الحصول على موافقة من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، والتي من المتوقع اتخاذ قرار بشأنها في غضون هذا الأسبوع.