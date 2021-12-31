الدول العظمى الخمس تصدر بيانا مشتركا لمنع الحروب النووية

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أجمعت الدول دائمة العضوية الخمس في مجلس الأمن للأمم المتحدة وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا على منع الحروب النووية بحيث أصدر قادة الدول الخمس بيانا مشتركا يتم من خلاله منع الحروب النووية والتسلح النووي بين الدول المالكة للأسلحة النووية.وأكدوا مرة أخرى على انعدام فائز في حرب نووية وضرورة تجنيب نشوبها.كما اتفقوا على بذل الجهود المشتركة لمنع المزيد من الانتشار النووي.وأوضح القادة أن أسلحتهم النووية لا تستهدف أطرافا أو دول أخرى.جاء هذا البيان في ظل تصاعد التوتر العسكري بين روسيا والدول الغربية حول الوضع الأخير في أوكراينا.كان من المقرر صدور هذا البيان في اجتماعات اتفاقية حظر الانتشار النووي التي من المقرر عقدها في مدينة نيويورك الأمريكية اليوم إلا أن البيان فقط صدر نتيجة لتأجيل الاجتماعات بسبب آثار جائحة كورونا.في ظل تصاعد الصراعات بين الولايات المتحدة وروسيا من جهة، وبين الولايات المتحدة والصين من جهة أخرى، من المتوقع أن يساعد البيان في تهيئة جو من الحوار بينها.كما أن من المتوقع أن يؤثر إيجابيا على المفاوضات الجارية التي تستهدف استئناف الاتفاق النووي الإيراني.