تخفيض رحلات الخطوط الجوية الدولية نتيجة لآثار أوميكرون

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نتيجة لانتشار المتحور الجديد من جائحة كورونا "أوميكرون" أقبلت بعض شركات الطيران المحلية على تأجيل أو تقليص رحلاتها الجوية الدولية.قامت شركتا "آسيانا" و"إير سيول" للخطوط الجوية بتأجيل الرحلات الجوية بين مدينة "إنتشون" وجزيرة "غوام" والتي كان من المقرر استئنافها هذا الشهر.يُشار إلى أن شركة آسيانا كانت قد قامت بتأجيل الرحلات إلى يوم 30 من هذا الشهر ثم أعادت التأجيل مرة أخرى ولم يتم تحديد موعد استئناف الرحلات بعد.كما قامت شركة "إير سيول" بتأجيل موعد استئناف الرحلات إلى "غوام" إلى يوم 27 من شهر مارس القادم. وبالرغم من أنها كانت تخطط لاستئنافها يوم 23 من شهر ديسمبر في العام الماضي بعد مرور حوالي 660 يوما على التوقف عنها، إلا أنها قامت مرة بتأجيل الاستئناف إلى يوم 29 من شهر يناير الحالي.شرح مسؤول في أوساط الصناعة أنها قررت تأجيل استئناف الرحلات إلى غوام تمشيا مع امتداد إجراء الحجر الصحي بعد الدخول إلى كوريا وانعدام كثرة الحجوزات نتيجة لانتشار "أوميكرون".أما شركة "جيه جو" للطيران فقد قامت بتخفيض الرحلات الجوية بين مدينة "إنتشون" وجزيرة "غوام" إلى مرتين أسبوعيا، وهي تنوي تنظيم تلك الرحلات 4 مرات أسبوعيا بدءا من يوم 27 من الشهر القادم بعد وضع حالات الحجر الصحي في الحسبان.وبالنسبة للرحلات بين مدينة "بوسان" و"سايبان" التي استأنفتها يوم 29 من شهر ديسمبر في العام الماضي، تخطط الشركة لمواصلة تشغيلها حتى يوم 12 من هذا الشهر، لكنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستُشغلها في المستقبل.