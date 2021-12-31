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أقامت مدينة "يونغ إين" - التي سيتم ترقيتها إلى "مدينة ذات حالة خاصة" يوم 13 من هذا الشهر - مراسمَ خاصة لانطلاقها والإعلان عن مدينة لأشباه الموصلات في الساعة الثانية بعد ظهر أمس الإثنين.و"مدينة ذات حالة خاصة" هي كل مدينة يتجاوز عدد سكانها مليون نسمة من بين المناطق المحلية. ومن المتوقع أن يتم ترقية مدينتيْ "كويانغ"، و"صووان " في مقاطعة كيونغ كي، ومدينة "تشانغ وان" بمقاطعة جنوب كيونغ سانغ إلى مدن ذات حالة خاصة في نفس اليوم.تجدر الإشارة إلى أن البرلمان الكوري كان قد وافق على مسودة تعديل قانون الحكومات المحلية في شهر ديسمبر في عام 2020 ليوفر إطارا قانونيا للترقية إلى مدن ذات حالة خاصة. وبعد ذلك ظلت الحكومة المركزية والبلديات الأربع تناقش نقل الإدارة وإعداد نظام الحكم الذاتي.وفي حالة انتقال المدن إلى رتبة "مدن ذات حالة خاصة" فإن مواطنيها يتمتعون بمزيد من فوائد الرعاية الاجتماعية.بهذه المناسبة صرحت بلدية "يونغ إين" بأنها ستَبرز كمحور لحزام أشباه الموصلات بناءً على مُجَمَّع "يونغ إين" لأشباه الموصلات تمشيا مع انطلاقها كمدينة ذات حالة خاصة.وتخطط المدينة لتنمية صناعة أشباه الموصلات بشكل استراتيجي بالتعاون مع الشركات المحلية ذات الصلة بما في ذلك شركتا "سامسونغ" للإلكترونيات و"إس كي هاينكس".وقال عمدة المدينة "بيك أون كي" إن المدينة ستتقدم لتصبح مدينة مستدامة وصديقة للبيئة ذات اكتفاء اقتصادي من خلال استغلال علامتها التجارية الجديدة وتنمية صناعة أشباه الموصلات.