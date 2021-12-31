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تحتفل "مظاهرات الثلاثاء" المنتظمة التي انطلقت في عام 1992 من أجل حل قضية الاسترقاق الجنسي للقوات اليابانية بذكراها السنوية الثلاثين هذا الأسبوع.قالت رابطة العدالة والذاكرة إنها تنظم الدورة الـ1,525 من مظاهرات الثلاثاء يوم 5 من هذا الشهر الذي سيصادف الثلاثاء من هذا الأسبوع في شارع "السلام" أمام السِّفارة اليابانية القديمة لدى سيول احتفالا بالذكرى الثلاثين.من المقرر أن يتم في المظاهرة عرض مقاطع فيديو للضحايا الباقين على قيد الحياة وتقديم تصريحات للتضامن يُدلي بها بعض المواطنين في داخل وخارج البلاد إلى جانب عرضٍ ثقافي. ومن المتوقع أن يقوم المشاركون فيها بمسيرة سلمية نحو مقر وزارة الخارجية بعد نهاية المظاهرة.ذكرت الرابطة أن شارع السلام شهد بزوغ براعم لحقوق المرأة والسلام خلال الثلاثين عام الماضية بحيث دوَّت صرخات التضامن في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك تواجه مظاهرات الثلاثاء الآن واقعا قاسيا وباردًا ينفي التاريخ.وأضافت الرابطة أنها تحاول فتح باب من 30 عاما جديدة من أجل التغلب على الجهل والإهمال وإحياء الشجاعة لمن بدؤوا في تنظيم المظاهرات من أجل مساءلة الحكومة اليابانية.يشار إلى أن مظاهرات الثلاثاء انطلقت بمظاهرة قامت بها حوالي 30 عضوة في رابطة التعامل مع قضية الاسترقاق الجنسي في ظهيرة يوم 8 من شهر يناير في عام 1992 قبل زيارة رئيس الوزراء الياباني آنذاك "ميازاوى كييتشي" إلى البلاد في نفس العام.