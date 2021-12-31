انطلاق تدريبات لاعبي الفريق الوطني الكوري غدا

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من المتوقع أن تقام مراسم لانطلاق تدريبات لاعبي الفريق الوطني لعام 2022 في الساعة العاشرة صباح يوم الغد الأربعاء في دار البطل في قرية لاعبي الفريق الوطني في مدينة "جين تشون" بمقاطعة شمال تشونغ تشُنغ.في المراسم سيتعهد اللاعبون برفع مكانة الكوريا قبل إقامة مختلف الأحداث الدولية الكبرى مثل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين لعام 2022 ودورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو لعام 2022. ومن المتوقع أن يحضرها وزير الثقافة والرياضة والسياحة "هوانغ هي"، وريئس اتحاد الرياضة الكوري "لي كي هُونغ" و99 شخصا من المدربين واللاعبين في 12 رياضة الذين يتدربون حاليا هناك.ومن المتوقع أن يقوم لاعب السباحة "هوانغ صون او" الذي برز كنجم رائد في السباحة الكورية، واللاعبة "كيم آه رانغ" في رياضة التزلج على مضمار قصير بتأدية القَسم، بينما سيسلم الوزير ورئيس الاتحاد بعض الهدايا التذكارية إليهم.وبعد اختتام المراسم ستقام فعالية خاصة ليوم الإعلام الخاص لأولمبياد بكين الشتوية في الساعة الحادية عشرة صباح نفس اليوم في ملعب "بيلودروم" في قرية اللاعبين.تجدر الإشارة إلى أن أولمبياد بكين ستقام في العاصمة الصينية ومحيطها خلال الفترة ما بين الـ4 والـ20 من شهر أبريل القادم بينما ستقام دورة "هانغتشو" للألعاب الآسيوية في المدينة الصينية ومحيطها في الفترة ما بين الـ10 والـ25 في شهر سبتمبر القادم.