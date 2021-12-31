عدد المصابين ذوي الحالات الخطرة يهبط إلى دون مستوى الألف

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انخفض عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة من المصابين بجائحة كورونا ليسجل 3 أرقام لأول مرة منذ 15 يوما، بحيث بدأ عددهم إلى جانب عدد حالات الإصابة الجديدة بالجائحة في التراجع.تعتقد السلطات الصحية أن النظام الصحي في البلاد تعافى إلى حدٍ ما مع تحسن مختلف مؤشرات الحجر الصحي.ومع ذلك، فإن السلطات الصحية ترى أن المتحور الجديد "أوميكرون" قد يمثل عامل تغيير في المستقبل، ولهذا تنوي السلطات إعداد الإجراءات الخاصة له.نتيجة لنظام التباعد الاجتماعي المعزَّز، وزيادة عدد الذين تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح، ينخفض عدد حالات الإصابة الجديدة بالجائحة وعدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة معا.وبلغ عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة 973 مريضا في ساعة الصفر من اليوم ليصل دون مستوى ألف مريض لأول مرة منذ 15 يوما، بينما ظل عدد حالات الإصابة الجديدة يحتفظ بمستوى 3 آلاف حالة لليوم الثالث على التوالي.بالمقارنة مع الأسبوع الماضي انخفض العدد بمعدل 27 بالمائة من حالات الإصابة اليومية.كما استمرت نسبة المسنين بحالات خطيرة الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما في الانخفاض.قالت "بارك هيانغ" رئيسة قسم الحجر الصحي في مركز التعامل مع حالات الطوارئ إن نسبة المسنين كانت قد بلغت حوالي 35 % ليسجل عددُهم أكثر من 1500 شخص في وقت ما إلا أن النسبة انخفضت هذا الأسبوع بحيث بلغت حوالي 17 % ليسجل عددهم مستوى 500 شخص.مع انخفاض عدد المرضى وزيادة الأَسِرَّة رأت السلطات الصحية أن تشغيل الأسرة دخل مرحلة الاستقرار.وبلغت نسبة تشغيل الأسرة الخاصة للمرضى ذوي الحالات الخطيرة في مختلف أنحاء البلاد 62.3 %، و64 % في منطقة العاصمة الكبرى.كما انخفضت نسبة تشغيل الأسرة الخاصة لذوي الحالات شبه الخطيرة ونسبة تشغيل المستشفيات المختصة بالأمراض المعدية إلى دون 50 %.ولكن قد يمثل التعامل مع المتحور الجديد "أوميكرون" المتميز بسرعة الانتشار عامل تغيير في المستقبل.وبالفعل شهدت عيادة الرعاية الطبية في مدينة "كوانغ جو" أول حالة من الوفيات الناتجة عن المتحور. وهناك احتمال أن يصبح سائدا في نهاية هذا الشهر.تخطط السلطات الصحية لتوسيع مشاركة العيادات استعدادا لزيادة سريعة في عدد متلقي العلاج المنزلي من ذوي الحالات الخفيفة.من ناحية أخرى، اتضح أن 53.1 % من المرضى ذوي الحالات الخطيرة، و53.2 % من حالات الوفيات خلال الثمانية أسابيع الماضية، من أولئك الذين لم يتلقوا اللقاح.وتنوي السلطات الصحية رفع مستوى متلقي الجرعة الثالثة من اللقاح من 37 % حاليا بوتيرة سريعة خلال الربع الأول من هذا العام.