كوريا الشمالية تطلق قذيفة مجهولة الهوية في البحر الشرقي

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قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة مجهولة الهوية على البحر الشرقي صباح اليوم الأربعاء.وأعلنت هيئة الأركان المشتركة ذلك في رسالة نصية للصحفيين صباح اليوم، لكنها لم تكشف عن التفاصيل حتى الآن.ويعد هذا هو الإطلاق الصاروخي الأول لكوريا الشمالية في هذا العام، ويأتي بعد 78 يوما من إطلاقها صاروخا باليستيا من غواصة في شهر أكتوبر الماضي.وقد أثيرت تكهنات بأن القذيفة الأخيرة يمكن أن تكون صاروخا باليستيا، وهو ما يحظر مجلس الأمن الدولي إطلاقه من قبل بيونغ يانغ.ويذكر أنه عند الإعلان عن نتيجة الاجتماع الكامل لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية في أواخر الشهر الماضي، شددت بيزنغ يانغ على ضرورة الاستمرار في إنتاج أسلحة حديثة وتعزيز قوتها الدفاعية.ويقول بعض المراقبين إن الإطلاق الأخير قد يكون جزءا من التدريبات العسكرية الشتوية التي تنفذها كوريا الشمالية، والتي كانت قد بدأت في أوائل الشهر الماضي.