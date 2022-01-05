استمرار الموجة الباردة في كوريا اليوم الأربعاء

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ستستمر موجة البرد في السيطرة على الأجواء في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، الذي يصادف اليوم الموسمي التقليدي "سو هان"، أي "أبرد يوم في السنة" حسب التقويم القمري.وقال تقرير أصدرته هيئة الأرصاد الجوية الكورية أمس الثلاثاء إن مستويات درجات الحرارة ستنخفض إلى 14 درجة مئوية تحت الصفر اليوم الأربعاء، مع بقاء درجات الحرارة في أكثر المناطق اعتدالا في البلاد عند درجة الصفر المشوي في ساعات الصباح. وعلى وجه الخصوص، من المتوقع أن تشهد المناطق الشمالية والشرقية من مقاطعة "كيونغ كي"، وبعض أجزاء من مقاطعتي "كانغ وان" وشمال "تشونغ تشُنغ" 10 درجات مئوية تحت الصفر أو أكثر في وقت مبكر من اليوم.وسوف تنخفض أقل درجات للحرارة خلال الصباح في سيول وديجون إلى سبع درجات تحت الصفر، بينما من المتوقع أن تشهد إنتشون 6 درجات تحت الصفر، وديغو خمس درجات تحت الصفر، وكوانغ جو ثلاث درجات تحت الصفر، وبوسان درجة واحدة تحت الصفر.ومن المتوقع أن تبلغ أكبر درجات للحرارة في فترة ما بعد الظهر حوالي ثلاث درجات في سيول وخمس درجات في كوانغ جو وثماني درجات في أولسان وبوسان.