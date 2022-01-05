مرشح الحزب المعارض ينفصل عن رئيس لجنة الانتخابات

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أفادت الأنباء بأن المرشح الرئاسي لحزب "قوة الشعب" المعارض الكبير "يون صوك يول" قد قرر الانفصال عن رئيس لجنة الانتخابات "كيم تشونغ إين".ونقلت وكالة يونهاب للأنباء أمس الثلاثاء عن العديد من مسؤولي الحزب قولهم إن المرشح الرئاسي قرر حل لجنة الانتخابات بالكامل، مما سيؤدي إلى استقالات باقي أعضاء اللجنة، بمن في ذلك رئيسها "كيم".ومن المقرر أن يعقد "يون" مؤتمرا صحفيا صباح اليوم الأربعاء للإعلان عن نتائج مداولاته حول إصلاح اللجنة وسط الخلافات الداخلية التي ظهرت على السطح أول من أمس الاثنين بين مرشح الحزب ورئيس لجنة الانتخابات عندما أعلن كيم من جانب واحد عن خططه الخاصة لإصلاح حملة يون الانتخابية، والتي سيتم من خلالها حل اللجنة، مع بقائه وفرض سيطرته المباشرة على يون.وقد استقال العديد من كبار أعضاء اللجنة بعد إعلان كيم، مما فتح الباب أمام تشكيل لجنة جديدة، لكن أصوات استياء الأعضاء ارتفعت، بمن في ذلك مساعدو المرشح يون. وبموجب الخطة المذكورة، سيحل يون لجنة الانتخابات الحالية وينشئ لجنة جديدة بدون كيم. وقد ورد اسم النائب "كوان يونغ سيه" عضو البرلمان لأربع فترات، كمرشح محتمل لقيادة اللجنة الجديدة.