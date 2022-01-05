مرشح الحزب الحاكم ينتقد رفض وزارة المالية لدعوات الميزانية الإضافية

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وجه المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي الحاكم "لي جيه ميونغ" ضغوطا على وزارة المالية للتعاون في تخطيط الميزانية التوسعية، حيث من المقرر أن يبدأ الحزب الحاكم مداولات بشأن الميزانية التكميلية التي تركز على مدفوعات الإغاثة من فيروس كورونا.وفي مقابلة مع تلفزيون يونهاب الإخباري بعد ظهر أمس الثلاثاء، قال لي إنه يشتبه في أن وزارة المالية تتخذ أحكاما سياسية من تلقاء نفسها، مشيرا إلى رفض الوزارة السابق للدعوات لصياغة الميزانية التكميلية أو زيادتها.وجادل المرشح الرئاسي بالقول إن السلطات المعينة في ظل الإدارة يجب أن تتبع أوامر الرئيس المنتخب، لكن نظام القيادة حاليا مقلوب رأسا على عقب ويحتاج إلى تطبيع. وفي إشارة إلى أنه يسمع كثيرا عن إحجام الوزارة عن الامتثال للوزارات الأخرى، وكذلك رئيس الوزراء والرئيس أو المكتب الرئاسي، قال لي إن ذلك يجعله يتساءل عما إذا كان ذلك يتماشى مع المبدأ الديمقراطي لسيادة الشعب. وجاء انتقاد لي للوزارة بعد يوم من مطالبته بميزانية إضافية بقيمة 30 تريليون وون لتزويد الجمهور بكوبونات استهلاكية كوسيلة لدعم الشركات الصغيرة في نهاية المطاف وسط الوباء الذي طال أمده.ومن المقرر أن يترأس زعيم التكتل البرلماني للحزب الحاكم سلسلة اجتماعات مع كبار أعضاء الحزب اليوم الأربعاء لمناقشة مشروع قانون ميزانية إضافي محتمل.