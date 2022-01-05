الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

مرشح الحزب الحاكم ينتقد رفض وزارة المالية لدعوات الميزانية الإضافية

Write: 2022-01-05 10:30:56

مرشح الحزب الحاكم ينتقد رفض وزارة المالية لدعوات الميزانية الإضافية

Photo : YONHAP News

وجه المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي الحاكم "لي جيه ميونغ" ضغوطا على وزارة المالية للتعاون في تخطيط الميزانية التوسعية، حيث من المقرر أن يبدأ الحزب الحاكم مداولات بشأن الميزانية التكميلية التي تركز على مدفوعات الإغاثة من فيروس كورونا.

وفي مقابلة مع تلفزيون يونهاب الإخباري بعد ظهر أمس الثلاثاء، قال لي إنه يشتبه في أن وزارة المالية تتخذ أحكاما سياسية من تلقاء نفسها، مشيرا إلى رفض الوزارة السابق للدعوات لصياغة الميزانية التكميلية أو زيادتها.

وجادل المرشح الرئاسي بالقول إن السلطات المعينة في ظل الإدارة يجب أن تتبع أوامر الرئيس المنتخب، لكن نظام القيادة حاليا مقلوب رأسا على عقب ويحتاج إلى تطبيع. وفي إشارة إلى أنه يسمع كثيرا عن إحجام الوزارة عن الامتثال للوزارات الأخرى، وكذلك رئيس الوزراء والرئيس أو المكتب الرئاسي، قال لي إن ذلك يجعله يتساءل عما إذا كان ذلك يتماشى مع المبدأ الديمقراطي لسيادة الشعب. وجاء انتقاد لي للوزارة بعد يوم من مطالبته بميزانية إضافية بقيمة 30 تريليون وون لتزويد الجمهور بكوبونات استهلاكية كوسيلة لدعم الشركات الصغيرة في نهاية المطاف وسط الوباء الذي طال أمده.

ومن المقرر أن يترأس زعيم التكتل البرلماني للحزب الحاكم سلسلة اجتماعات مع كبار أعضاء الحزب اليوم الأربعاء لمناقشة مشروع قانون ميزانية إضافي محتمل.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;