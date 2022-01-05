رئيس لجنة الانتخابات في الحزب المعارض يعرض التنحي وسط النزاع الداخلي

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أعرب الرئيس العام للجنة الانتخابات في حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي في كوريا، "كيم تشونغ إين"، عن استعداده للتنحي وسط صراع مع المرشح الرئاسي للحزب "يون صوك يول".وتحدث كيم إلى وكالة يونهاب الإخبارية عبر الهاتف اليوم الأربعاء حيث قال إن خططه لإصلاح اللجنة تهدف إلى جعل المرشح رئيسا، لكن إذا لم يكن يون يرغب في التعامل معه فمن الأفضل الانفصال. كما انتقد كيم مسؤولي الحزب الذين اتهموه بالقيام بانقلاب أو التآمر من خلف ظهر المرشح، قائلاً إنه لم يتطوع للقيادة في المقام الأول، ولن يكون لديه أي ارتباط طويل الأمد بمنصبه.وجاءت هذه التصريحات بعد تقارير إعلامية أفادت بأن يون قرر تشكيل لجنة انتخابات جديدة بدون كيم، وأنه سيعلن عن قرار في هذا الشأن في مؤتمر صحفي في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.ويذكر أن "كيم" الذي أصبح رئيسا للجنة الانتخابات قبل شهر، قد أعلن أول من أمس الاثنين من جانب واحد عن خططه لإصلاح حملة يون لتعزيز الدعم الشعبي المتعثر وتعزيز نفوذه على يون، لكن مساعدي يون المقربين احتجوا على ذلك قائلين إن هذه الخطط تتجاوز يون.