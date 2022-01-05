انخفاض الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر

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انخفضت قيمة احتياطي كوريا الجنوبية من النقد الأجنبي للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر الماضي.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، بلغت قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي 463 مليارا و120 مليون دولار أمريكي بنهاية الشهر الماضي، بانخفاض قدره 790 مليون دولار عن الشهر الأسبق.وسجل الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي ارتفاعات جديدة لأربعة أشهر متتالية من يوليو، لكنه انخفض في نوفمبر بمقدار 5,3 مليار دولار.وقال تقرير البنك المركزي إنه على الرغم من زيادة قيمة الأصول غير الدولارية عند تحويلها إلى دولار في الشهر الماضي، فإن المبلغ بالكامل انخفض نتيجة لاسترداد السندات المستحقة التي تم إصدارها لتأمين الدولار بهدف استقرار العملة، وبعض العوامل الأخرى.ويذكر أنه حتى نهاية نوفمبر الماضي كانت كوريا الجنوبية هي التاسعة عالميا من حيث قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي، بينما تصدرت الصين القائمة بـ3 تريليونات و220 مليار دولار، وتلتها اليابان بتريليون و460 مليار دولار، ثم سويسرا بتريليون و8 مليارات دولار.