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السياسية

الحكومة الكورية تتعهد ببذل جهود لتقليل الإزعاج من نظام تصريح اللقاح

Write: 2022-01-05 10:32:55

الحكومة الكورية تتعهد ببذل جهود لتقليل الإزعاج من نظام تصريح اللقاح

Photo : YONHAP News

قالت الحكومة الكورية إنها ستحاول تقليل الإزعاج الذي يواجهه الجمهور بسبب نظام تصريح اللقاح.

ونقل وزير الداخلية والسلامة "جون هيه تشول"، الذي يشغل أيضا منصب نائب مدير المقر المركزي لمكافحة الكوارث وإجراءات السلامة، ذلك التعهد خلال اجتماع في المقر اليوم الأربعاء.

وقال جون إن الحكومة قيدت المرافق التي تطبق نظام تصريح اللقاح لحماية غير المطعمين، واحتواء انتشار الفيروس، وتخفيف الضغط على النظام الطبي، لكنها ستعمل بجد لتقليل الانزعاج العام.

ويذكر أنه في يوم أمس قبلت المحكمة الإدارية في سيول طلبا بإصدار أمر قضائي بتعليق تنفيذ هذا النظام مؤقتا في المرافق التعليمية الخاصة، مثل مدارس "كرام" ومقاهي الدراسة.

وتم رفع طلب إصدار الأمر القضائي الشهر الماضي من قبل مجموعات مدنية، كانت قد جادلت بأن هذا الإجراء ينتهك حقوق الطلاب في الدراسة، وكذلك حقوق مالكي تلك المرافق.
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