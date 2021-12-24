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ستبحث الحكومة الكورية القضية المتعلقة بإيجاد حل للأصول الإيرانية المجمدة فيها مع أطراف مفاوضات الملف النووي الإيراني التي تُعقد حاليا في العاصمة النمساوية فينا.وقالت وزارة الخارجية الكورية إن النائب الأول لوزير الخارجية "تشيه جونغ كون" غادر اليوم الثلاثاء متوجها إلى فينا لإجراء لقاءات مع ممثلي الدول المشاركة في مفاوضات الملف النووي الإيراني بشأن سبل حل قضية الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.وأضافت الوزارة أن كوريا الجنوبية ستستمر في تقديم الدعم الدبلوماسي لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، وأنها ستقوم بدعم التعاون بين سيول وواشنطن وتنمية العلاقات بين سيول وطهران ضمن الجهود الرامية إلى الحفاظ على نظام الحد من التسلح النووي.وبالرغم من أن كوريا الجنوبية ليست طرفا رسميا في مفاوضات الملف النووي الإيراني، إلا أنها تبادلت الآراء مع الأطراف المعنية بالمفاوضات حول إحياء الاتفاق النووي مع إيران، وسبل حل قضية الأصول الإيرانية المجمدة.الجدير بالذكر أنه بعد فرض العقوبات الأمريكية على طهران، تم تجميد حوالي 7 مليارات دولار من أموال النفط الإيراني في البنوك الكورية بسبب العقوبات، وهي تعد أكثر الأصول الإيرانية المجمدة حجما في الخارج.وقد بدأت أطراف الدول المعنية، وهي: الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا وإيران مفاوضات حول إحياء الاتفاق النووي منذ شهر أبريل من العام الماضي.