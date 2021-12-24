كوريا الشمالية تطلق ما يبدو أنه صاروخ باليستي

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أطلقت كوريا الشمالية صباح اليوم الثلاثاء قذيفة يبدو أنها صاروخ باليستي باتجاه البحر الشرقي.وفور إطلاق القذيفة، عزز الجيش الكوري الجنوبي مراقبته ويقظته، ويقوم حاليا بتحليل المعلومات المتعلقة بالقذيقة بالتعاون مع الولايات المتحدة.وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة يبدو أنها صاروخ باليستي في الساعة الثامنة و10 دقائق من صباح اليوم باتجاه البحر الشرقي.وتقوم السلطات الاستخبارتية الكورية والأمريكية بتحليل المعلومات المتعلقة بنوع القذيفة، والمسافة التي طارتها، ومواصفاتها.وأضافت الهيئة أن الجيش الكوري الجنوبي بالتعاون مع الولايات المتحدة يراقب عن كثب التحركات الكورية الشمالية ذاتَ العلاقة، ويبقى على وضع الاستعداد ضد إمكانية إطلاق بيونغ يانغ المزيد من الصواريخ.ويعد هذا أول استعراض عسكري لكوريا الشمالية في العام الجديد، والأول من نوعه منذ أن أطلق الشمال صاروخا باليستيا من غواصة يوم التاسع عشر من شهر أكتوبر من العام الماضي.وكانت كوريا الشمالية قد أكدت في الاجتماع العام لحزب العمال الحاكم أنها ستبذل جهودها لتعزيز قدرات الدفاع الوطني في العام الجديد.