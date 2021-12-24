كوريا سجل أعلى رقم في حجم الطلبات على بناء السفن في العام الماضي

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استطاعت كوريا الجنوبية في العام الماضي تسجيل أعلى رقم في حجم الطلبات التي حصلت عليها لبناء السفن منذ ثماني سنوات.وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة اليوم الأربعاء أن الشركات الكورية حصلت على طلبات بناء 17 مليونا و440 ألف طن من السفن في العام الماضي، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها منذ عام 2013.وأضافت الوزارة أن طلبات العام الماضي شهدت زيادة بنسبة 112% مقارنة بالعام الأسبق، وبنسبة 85% مقارنة بعام 2019، مشيرة إلى أن صناعة بناء السفن الكورية بدأت تحقق قفزة جديدة بعد معاناتها من الركود خلال السنوات الماضية.وبلغت حصة كوريا الجنوبية من إجمالي الطلبات العالمية على السفن في العام الماضي 37.1%.وبلغت حصة السفن ذات القيمة المضافة والسفن الصديقة للبيئة من إجمالي الطلبات التي حصلت عليها الشركات الكورية، 72% و62% على التوالي.واحتلت كوريا الجنوبية المرتبة الأولى عالميا من حيث الطلبات على السفن ذات القيمة المضافة، حيث بلغت حصتها من إجمالي الطلبات العالمية على هذا النوع من السفن 65%.