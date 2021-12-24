سيول تعرب عن قلقها من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا

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بعد إطلاق كوريا الشمالية قذيقة يبدو أنها صاروخ باليستي صباح اليوم الأربعاء باتجاه البحر الشرقي، عقدت الحكومة الكورية الجنوبية اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومي.وخلال الاجتماع الذي عُقد بطريقة افتراضية من الساعة التاسعة و45 دقيقة وحتى الساعة العاشرة و35 دقيقة من صباح اليوم، قدم رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال "وان إين تشول" تقريرا بهذا الشأن لأعضاء المجلس.وبعد الاستماع إلى التقرير، أعرب أعضاء المجلس عن قلقهم من قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ، قائلين إنه تم الإطلاق في الوقت الذي يعتبر فيه الاستقرار السياسي داخل وخارج البلاد مهما للغاية.وأكدوا على أهمية استئناف الحوار مع كوريا الشمالية، لكسر الجمود في العلاقات بين الكوريتين وتخفيف التوتر بينهما.ومن بين المشاركين في الاجتماع الطارئ، رئيس مجلس الأمن القومي، وكبير مساعدي الرئيس، ووزير الخارجية، ووزير الدفاع ، ورئيس وكالة المخابرات الوطنية، ورئيس هيئة الأركان المشتركة.