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المحلية

حظر استخدام الأكواب البلاستيكية في المقاهي بدءا من شهر أبريل

Write: 2022-01-06 09:25:52

حظر استخدام الأكواب البلاستيكية في المقاهي بدءا من شهر أبريل

Photo : KBS News

اعتبارا من شهر أبريل المقبل، سيتم حظر استخدام الأكواب البلاستيكية تماما من المقاهي.

وقالت وزارة البيئة أمس الأربعاء إن اللوائح التنفيذية المعدلة بشأن استخدام المنتجات ذات الاستعمال الواحد ستُنشر في الجريدة الرسمية اليوم الخميس.

وبموجب القواعد المنقحة، سيتم منع المقاهي من استخدام الأكواب البلاستيكية بدءا من 1 أبريل، وسيتم معاقبة المخالفين بالغرامات.

واعتبارا من 24 نوفمبر، سيتم حظر استخدام الأكواب الورقية والشفاطات البلاستيكية في المطاعم، ولن يُسمح للمتاجر والمخابز بتقديم الأكياس البلاستيكية للعملاء.

وأوضحت الوزارة أن الإجراءات تهدف إلى تخفيض كميات النفايات من المنتجات ذات الاستعمال الواحد، مشيرة إلى زيادة تلك النفايات في حقبة الجائحة، حيث نمت كمية النفايات البلاستيكية بنسبة 19% في عام 2020 على أساس سنوي.
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