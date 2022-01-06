الرئيس مون: تكرر الفشل الأمني على الحدود مشكلة كبرى

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أعرب الرئيس "مون جيه إين" عن مخاوفه بشأن الفشل العسكري الأخير في منع فرار المنشق الكوري الشمالي عبر الحدود المحصنة إلى الشمال، على الرغم من أن كاميرات المراقبة العسكرية رصدته لخمس مرات على الأقل.ووفقا للمتحدثة الرئاسية "بارك كيونغ مي" أمس الأربعاء، صرح "مون" بأن فشل الفرقة 22 يمثل مشكلة خطيرة.وقال "مون" إن الجيش يجب أن يكون لديه إحساس زائد باليقظة، وأن يتحمل المسؤولية عن إخفاقاته المتكررة في منع عمليات عبور الحدود بين الكوريتين.وقالت "بارك" إن الرئيس أصدر تعليماته للجيش باتخاذ الإجراءات التصحيحية لضمان عدم تكرار مثل هذا الخرق الأمني مرة أخرى.وأمر "مون" بإجراء تفتيشات ميدانية واتخاذ التدابير المضادة المناسبة للمشاكل التي تم تحديدها في مستوى الجاهزية وأوجه القصور المنهجية، بالإضافة إلى تفتيش للوضع الأمني على مستوى الجيش بأكمله.