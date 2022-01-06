كوريا الشمالية تقول إنها اختبرت صاروخا أسرع من الصوت

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قالت كوريا الشمالية اليوم الخميس إنها أجرت تجربة على ما وصفته بأنه صاروخ "أسرع من الصوت" يوم أمس الأربعاء.ووفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أجرت أكاديمية علوم الدفاع الإطلاق التجريبي أمس الأربعاء.وأضافت الوكالة أن القذيفة انفصلت عن الصاروخ واستمرت في المناورة لمسافة أفقية بلغت 120 كيلومترا، وأصابت الهدف بدقة على بعد 700 كيلومتر.وقال تقرير الوكالة إن الإطلاق التجريبي أكد التحكم في طيران واستقرار القذيفة، بالإضافة إلى التأكد من أداء المناورة الجانبية الجديدة للرأس الحربي المنفصل الذي تفوق سرعته سرعة الصوت.ويعد هذا ثاني اختبار لكوريا الشمالية لصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، بعد الاختبار الذي أجرته في 28 سبتمبر من العام الماضي.وقالت الوكالة إن الإطلاق الأخير أشرف عليه كبار المسؤولين من حزب العمال ومسؤولي الدفاع والعلوم. ولم يحضر الزعيم "كيم جونغ أون" عملية الإطلاق.وكانت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية قد ذكرت أمس الأربعاء أن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستي باتجاه البحر الشرقي، من مقاطعة جاكانغ الشمالية.